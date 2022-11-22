В Калининградской области выросло производство молока, мяса и овощей

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Производство молока в Калининградской области по итогам года составит 230 тысяч тонн, что на 1% больше, чем в 2021 году. На 3% возрастет производство мяса – до 125 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

В этом году во всех категориях хозяйств планируется получить 123 тысячи тонн картофеля, что полностью обеспечит потребность региона. Урожай овощей открытого и закрытого грунта во всех категориях хозяйств прогнозируется в объеме 69 тысяч тонн овощей, в том числе 60 тысяч тонн в открытом грунте и 9 тысяч тонн в закрытом грунте. Запланированный валовой сбор обеспечит потребность овощей «борщевого» набора более чем на 80%.

По данным минсельхоза, в регионе уже намолочено 712 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе при средней урожайности 56,8 центнера с гектара. Ожидаемый сбор в весе после доработки составит 700 тыс. тонн зерна. Полученный объем позволит полностью обеспечить внутрирегиональную потребность.

Валовой сбор рапса в первоначально оприходованном весе составил 172 тысяч тонн при средней урожайности 33,3 центнера. С учетом процента рефракции ожидается 163 тысяч тонн рапса в весе после доработки, что является очередным рекордом для региона.