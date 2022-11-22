Тяжелоатлеты из Калининграда завоевали четыре медали первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Туле прошли национальные соревнования среди штангистов в двух возрастных категориях. В них приняли участие свыше 500 представителей 32 регионов России и сборная Белоруссии в международном зачёте.

Калининградскую область представили воспитанники спортивной школы Пионерского, которые отличились среди девушек и юношей не старше 18 лет весом до 59 и до 67 килограммов соответственно.

Лидерство в своей возрастной и весовой категории доказала победительница аналогичных соревнований прошлых лет Дарья Юдович. В её активе две малые золотые медали и золото за первое место по сумме двоеборья.

Рванув штангу весом 73 килограмма, талантливая спортсменка затем в лучшей попытке толкнула снаряд 98 килограммов, опередив 15 соперниц и установив национальный рекорд в этом движении для своих лет.

Малую медаль за рывок штанги весом 116 килограммов заработал Павел Чмыга из Зеленоградска. Его 245 килограммов по сумме двоеборья оказались всего на 1 000 граммов меньше результата третьего призёра общего зачёта весовой категории «до 67 килограммов» среди 26 старших юношей.