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НовостиОбщество22 ноября 2022 13:36

Калининградка через суд пытается взыскать 190 тысяч за пострадавшую собаку

Судебное заседание назначено на 1 декабря.
Виктор Сергеев

Жительница Калининграда пытается через суд взыскать ущерб, причиненный ее собаке. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Горожанка гуляла со своим той-спаниелем на территории гаражного общества и на ее собаку напал стаффордширский терьер. В результате нападения собаке истицы были нанесены увечья.

Женщина в исковом заявлении просит взыскать с владелицы стаффорда компенсацию морального вреда и материального ущерба в сумме 189 178 рублей.

Судебное заседание назначено на 1 декабря.