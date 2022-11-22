В Гурьевске волонтеры подарили супруге мобилизованного зимние сапоги и теплые носки

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В Гурьевском муниципальном округе продолжается работа по поддержке семей мобилизованных военнослужащих.

Как сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте», cупруга мобилизованного мужчины из поселка Голубево обратилась в штаб волонтерского движения #МЫВМЕСТЕ c просьбой о помощи в приобретении зимних сапог.

Волонтеры штаба откликнулись на просьбу женщины и доставили ей не только сапоги, но и теплые носочки.

Как ранее сообщала «Комсомолка», 22 ноября администрация Зеленоградска заявила, что выделила 336 тысяч рублей на покупку угля семьям мобилизованных, чьи дома отапливаются этим видом топлива. По словам зеленоградских чиновников, только на прошлой неделе уголь бесплатно доставили 10 семьям мобилизованных.