Возле Музея янтаря хотят установить арт-объект «Инклюз», в который смогут залезать люди

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Благоустройство территории, прилегающей к Музею янтаря в Калининграде, обсудили на заседании Градостроительного совета во вторник, 22 ноября. Как показал в презентации главный архитектор компании «Другая архитектура» Владимир Панифедов, на берегу Верхнего озера планируют поставить арт-объект «Инклюз».

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По его словам, это будет нечто похожее на огромный многогранный янтарь. Прохожие смогут залезть внутрь этого янтаря.

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- В арт-объект может человек зайти. Это верхняя точка благоустройства. Находясь внутри, человек может смотреть на верхнюю гладь или на фортификационное сооружения. Сам собой он для окружающих представляет образ инклюза в янтаре, - сказал Владимир Панифедов.

Министр градостроительной политики Калининградской области Вера Касьянова заметила, что объект будет смотреться хорошо, пока он будет новым и чистым. В дальнейшем он требует постоянного ухода. Она сказала, что объект смотрится неорганично на фоне исторических сооружений.

Этого же мнение высказал архитектор Сергей Гулевский. Объект он предложил переосмыслить.

Архитектор при этом отметил, что «Инклюз» должен быть выполнен из… решетки, собранной из металлического прута. «Инклюз» предполагается подсвечиваться в темное время суток.