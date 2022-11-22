Замахнулись на рекорд: В Калининграде вяжут огромный шарф

Фото: библиотека им. С. Снегова.

В Калининграде вот уже третий год, каждую осень, вяжут самый длинный шарф. Необычную акцию организовали в библиотеке имени Снегова, чтобы поучаствовать в конкурсе рекордов России и победить в номинации «Самый длинный оранжевый шарф страны». Вяжут ли другие регионы шарфы своих цветов – неизвестно.

По мнению организаторов, оранжевый цвет символизирует радость и полноту жизни, энергию и силу эмоций.

Ширина полотна шарфа – 24 сантиметра. А длина шарфа уже составляет более 11 метров.

- Акция бессрочная. Будем вязать, пока есть интерес. Если к нашей акции присоединятся не только читатели Снеговки, но и горожане - будет просто здорово! И тогда действительно можно будет заявляться на рекорд России. Шарф, который объединяет, дает энергию и согревает душевным теплом участников акции, - рассказали «Комсомолке» в библиотеке.

Вяжут шарф все желающие по очереди. Приветствуется, если участники используют свои нитки.

В акции уже поучаствовало более 50 человек.