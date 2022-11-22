Дом на улице Галицкого снесут в начале 2023 года. Раньше это сделать не получится, так как не все квартиры в доме перешли в муниципальную собственность, по двум из них еще идет оформление документов. Об этом во вторник, 22 ноября, сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- В доме 25 квартир. 23 по документам стали уже муниципальными. По двум квартирам заканчиваются работы по окончательному оформлению в муниципальную собственность. Все суды прошли. Все выплаты администрации будут сделаны на основании судебной экспертизы. Сейчас мы отдельно и персонально с каждым ведем работы по освобождению муниципальной собственности, - сказала Елена Дятлова.

По ее словам, после выселения жильцов дом будет снесен и «будет открыт фронт работ для строительства моста, который так необходим Калининграду».

Сити-менеджер отметила, что снос дома намечен на начало 2023 года.