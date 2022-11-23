В областной больнице рассказали о школе пациентов с бронхо-легочными заболеваниями

. Фото: Правительство Калининградской области

Новая факультативная структура – школа пациентов с бронхо-легочными заболеваниями – работает в диагностической поликлинике Калининградской областной больницы с июня. Открылась она, чтобы помогать пациентам в формате общения и обучения, информировать об особенностях диагностированного заболевания, рассказывать о контроле и профилактике возможных осложнений.

Как рассказала руководитель школы, главный внештатный пульмонолог регионального минздрава, завотделением пульмонологии Областной клинической больницы Ксения Килимиченко, в школе в течение месяца проводится учебный курс из четырех занятий. В настоящее время в стационарном отделении пульмонологии областной больницы насчитывается 30 коек для пациентов с различными бронхо-легочными заболеваниями.

Набор слушателей, имеющих бронхо-легочные заболевания, проводится по предварительной записи по телефону: 8 (4012) 578-511.

Параллельно запущен общедоступный телеграм-канал «Пульмонологи 39».