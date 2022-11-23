В Калининградской области проверили боевую готовность связистов

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Фото: пресс-служба Балтфлота
В Калининградской области прошла проверка боевой готовности связистов общевойскового объединения. На одном из полигонов региона в ходе проверки военнослужащие подразделений связи армейского корпуса Балтийского флота обеспечили войска защищенной системой связи.
Как сообщает пресс-служба Балтфота, на полигоне военнослужащие оперативно объединили в единую защищенную сеть связи соединения и воинские части, расположенные на расстоянии свыше 100 км.
Была обеспечена спутниковая, радиорелейная и радиосвязь, связисты проложили резервные проводные линии связи, а также организовали видеоконференцсвязь в онлайн режиме.
Всего в мероприятии боевой подготовки приняло участие более 250 связистов.