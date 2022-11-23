Калининград вошел в топ авианаправлений осени 2022

Около 84% перелетов осенью 2022 года самостоятельные путешественники совершали по России, на зарубежные направления пришлось порядка 16% бронирований, большинство из них — в страны ближнего зарубежья. Аналитику предоставил сервис Туту.

Отмечается, что в топ авианаправлений осени попал Калининград.

Наш город в топ-20 расположился на 6 месте между Екатеринбургом и Махачкалой.

Средний чек одну сторону для Калининграда составил 5 283 рубля.

В лидерах в списке популярных осенних направлений этого года Москва, Петербург и Сочи. Замыкает список Владивосток.