В Калининграде в храме на ул. Назаровой бесплатно выступит Сибирский мужской хор

. Фото: Калининградская епархия

Сибирский мужской хор – лауреат международных и всероссийских фестивалей – выступит в воскресенье, 27 ноября, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Калининграде (ул. К. Назаровой, 24).

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, в 9:00 начнется литургия, песнопения которой будут исполнены Сибирским мужским хором. В 10:45 – начало творческой встречи-концерта «Многая лета Русской земле». Выступление приурочено ко Дню матери.

В репертуаре хора более 250 музыкальных произведений, из них свыше 100 – духовные песнопения выдающихся русских композиторов и обиходные песнопения РПЦ.

В составе коллектива Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра 23 профессиональных артиста, многие из которых – участники и призеры всероссийских и международных конкурсов и фестивалей (Китай, Франция, Австрия, Италия и др.).

Вход на концерт свободный.