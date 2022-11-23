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НовостиОбщество23 ноября 2022 7:18

Александр Федоров из БФУ им. И. Канта получил премию «Ректор года»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: БФУ им. И. Канта

Ректору Балтийского федерального университета им. И. Канта Александру Федорову присвоили звание лауреата общенациональной премии «Ректор года» в номинации «Классические вузы». Решением было принято комиссией Российского профессорского собрания.

Как сообщает пресс-служба университета, церемония награждения состоялась 22 ноября в Доме Правительства Москвы.

Ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров отметил, что для него важно, что премия присуждается по результатам голосования академического сообщества.

Александр Александрович Федоров стал ректором БФУ им. И. Канта в 2019 году.