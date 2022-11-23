В Гурьевском районе сгорели автомобили «Ауди» и «Ивеко»

В Гурьевском районе во вторник, 22 ноября, случились пожары, в которых пострадали автомобили. На улице Садовой в Большом Исаково сгорел гараж, пристроенный к дому. В гараже сгорел автомобиль «Ивеко Дэйли».

Также по данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, огонь уничтожил автомобиль в поселке Петрово. Там на ул. Профсоюзной 2-этажный горел гараж, в котором хранили автомобиль и сено.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В гараже сгорел легковой автомобиль «Ауди 80».

В обеих случаях никто из людей не пострадал.