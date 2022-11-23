В Калининграде пройдет театральный фестиваль «Башня»

. Фото: Калининградский областной драмтеатр.

Театральный фестиваль «Башня» в этом году пройдет с 29 ноября по 4 декабря. В Калининградском драмтеатре выступят 17 театральных коллективов из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и городов региона. Как рассказали в областном министерстве по культуре и туризму, в этом году половина всех показов адресована детям до 14 лет.

Четыре спектакля основной программы фестиваля покажут на большой сцене.

Откроется фестиваль спектаклем «Запретный плод» (14+) Московского театра юного зрителя под руководством Нонны Гришаевой.

Основную программу фестиваля завершит «Зойкина квартира», спектакль, поставленный художественным руководителем Театра имени Моссовета Евгением Марчелли в «Тильзит-театре» Советска.

В течение фестивальной недели также будут показаны 13 спектаклей специальной программы – лучшие проекты негосударственных студий и театров Калининградской области.