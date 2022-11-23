В Калининграде до конца года обустроят 28 контейнерных площадок

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде до конца года в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» запланированы работы по обустройству 28 контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По двум площадкам контракт просрочен, городские власти уже проводят претензионную работу.

По 26 контейнерным площадкам подрядчик определен, заключены контракты со сроками выполнения работ до конца 2022 года.

«На объектах уже подготовлены бетонные основания, выполняются работы по обустройству подходных путей, в производственных цехах подрядчика осуществляется подготовка ограждений, далее планируется установка самих ограждений», - отметили в пресс-службе мэрии.