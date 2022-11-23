В Калининграде началась аттестация гидов-экскурсоводов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде стартовала аттестация гидов-экскурсоводов, в ней приняли участие 16 соискателей, сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму. Участникам аттестации было предложено пройти тестирование и выполнить практическое задание – проведение части экскурсии и рассказ об объекте показа.

Аттестация - обязательная процедура, при успешном прохождении экзамена соискатели будут занесены в Единый федеральный реестр. Им будет выдана специальная нагрудная идентификационная карточка, подтверждающая квалификацию. Получить ее необходимо до 1 июля 2023 года. После этой даты оказание экскурсоводческих услуг без подтвержденной аттестации грозит административной ответственностью в виде штрафа. Министерство планирует проводить аттестационные экзамены для гидов-экскурсоводов каждый квартал

«Это первое мероприятие в рамках нового закона, который мы долго ждали. Я в ваших знаниях уверен – многие из вас работают уже не первый год. Благодаря вашему профессионализму вы известны далеко за пределами нашего региона, – сказал министр по культуре и туризму области Андрей Ермак.