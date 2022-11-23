В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 23 ноября нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в среду, 23 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 26 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на:

ул. Красноармейская, 1-29,

ул. Б. Хмельницкого, 59, 61, 61а, 71-87,

ул. Эпроновская, 1,

ул. Багратиона, 29-47,

ул. Волочаевская, 40-76, 35-45, 47 (д/с № 12), 49-55,

у. Дзержинского, 111-117, 127, 129, 131(д/с № 9), 137,135,

ул. Новинская, 4-10,1, 3а, 5, 5а,

ул. Волоколамская, 2-12а, 14, 16а, 20, 5-9, 13а, 15а, 17-33,

пер. Волоколамский, 2-18,

СНТ «Пищевик»,

ул. Батальная, 6,1,1а,б, 5-9,

ул. Машиностроительная, 2,

ул. Судостроительная, 10,

ул. Третьяковская, 2, 6, 8а,10-18, 32-42, 3-31а,

ул. Красная, 164а, 222, 147, 247(корп.1,2),

пр-кт Советский, 126,128,134

ул. Старорусская, 2-34, 21а, 29,

ул. Волховская, 6-18, 3.

С 13:30 до 18:00 будет отключено электроснабжение у потребителей в Центральном районе:

ул. Кутузова, 34, 34б, 42, 44, 39, 43-45,

ул. Закавказская, 14(д/с №7)

ул. Энгельса, 4,8-10а,1, 3, 17, 19,

ул. Адмиральская, 8, 1-3а, 13а,

ул. Донская, 6, 3-15,

ул. Закавказская, 12, 16а, 13, 17,

пр-кт Победы, 28, 42, 55,

ул. Каштановая аллея, 15,

ул. Яблоневая аллея, 2-10а, 1-9.

С 10:00 до 15:00 отключат холодное водоснабжение на Липовой аллее 7, и улице Войнич, 2 (д/с №119). На Батальной, 1, 6, 6а, и ул. Машиностроительной, 2 холодной воды не будет с 9:00 до 20:00.