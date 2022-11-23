В Калининграде в два раза возросло число преступлений с использованием оружия

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За 10 месяцев 2022 года в Калининградской области на 92,3% возросло число преступлений с использованием оружия и боеприпасов. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные МВД РФ.

В целом по стране количество преступлений с использованием оружия и боеприпасов увеличилось на 30% - до 5 тысяч случаев. Лидерами по приросту этого вида преступлений стали приграничные Курская и Белгородская области.

При этом, число преступлений, совершенных с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств (283 случаев), достигло максимума за последние шесть лет, говорится в исследовании МВД.