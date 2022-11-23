В Черняховске отказались от празднования Нового года с концертами и фейерверком

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Жители Черняховского муниципального округа проголосовали за отмену новогодних мероприятий. Об этом глава администрации Черняховского округа Сергей Булычев написал на своей странице в «ВКонтакте».

Он провел опрос, в котором приняло участие 1582 человека.

«70,16% поддержали вариант отказаться от «громкого» празднования Нового года», - сообщил глава.

1110 человек поддержали отказ от новогодних концертов и фейерверка.

Сергей Булычев уже поручил сотрудникам внести изменения в программу мероприятий празднования Нового года.

Глава округа отметил, что детские праздничные мероприятия отменять не будет.