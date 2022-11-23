Правдинск возглавил региональный рейтинг сельхозпроизводства

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Правдинский муниципальный округ возглавил Региональный рейтинг сельхозпроизводства. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

За 9 месяцев в муниципалитете произведен максимальный объем скота и птицы на убой в живом весе – 34,6 тыс. тонн, максимальный объем зерна – 84,1 тыс. тонн и 23 тыс. тонн семян масличных культур. Общий объем сельскохозяйственной валовой продукции в стоимостном выражении превысил 6 миллиардов рублей.

Второе место занял Гурьевский муниципальный округ. Муниципалитет – лидер в производстве овощных культур, грибов и яиц. За 9 месяцев года здесь произведено 174 млн яиц, 26 тыс. тонн картофеля и овощей, 139 тонн грибов, 4 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 56 тыс. тонн зерна и 20 тыс. тонн семян масличных культур, 477 тонн плодов и ягод. Общий объем продукции в стоимостном выражении составил около 3 млрд рублей.

Третье место рейтинга впервые присуждено Гвардейскому муниципальному округу. За 9 месяцев года в округе произведено 27 тыс. тонн молока, 5 тыс. тонн овощей закрытого грунта, 40 тыс. тонн зерна, 13 тыс. тонн семян масличных культур, 12 тыс. тонн картофеля, 542 тонны плодов и ягод, более 13 млн штук цветочной продукции.