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НовостиОбщество23 ноября 2022 10:08

Калининградец угнал машину у собутыльника и почти сразу попал в ДТП

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

Житель Озерского района стал фигурантом уголовного дела за угон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

34-летний местный житель распивал спиртное в своем «Мерседесе» вместе со своим 21-летним приятелем. Когда алкоголь закончился, мужчины отправились за добавкой. Молодой человек вернулся к автомобилю раньше приятеля и решил покататься на, воспользовавшись оставшимися в машине ключами.

Он сумел проехать несколько десятков метров, после чего не справился с управлением и столкнулся с автомобилем такси, а затем врезался в световую опору, отчего она рухнула.

В настоящее время устанавливается сумма ущерба. Расследование продолжается.