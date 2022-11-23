Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 36 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 11 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ - 2,

Гурьевский городской округ - 2,

Гусевский городской округ – 5,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 2,

Светлогорский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ – 2,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 1.