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НовостиОбщество23 ноября 2022 11:53

На ул. Невского в Калининграде сгорели три машины

Владелец одной из машин заявил, что это поджог
Виктор Сергеев

Ночью на улице А. Невского в Калининграде сгорели три машины. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В результате пожара сгорели «Шкода», микроавтобус и БМВ. «Шкода» принадлежала бывшему депутату из Пионерского Антону Гендриксону. В своем телеграм-канале он не исключил, что это поджог.

«Поджогом машины упыри вряд ли пытались запугать меня - это скорее их сигнал обществу - демонстрация (в их понимании) контроля ситуации и безнаказанности. Однако я знаю, что у них уже все очень нехорошо, и скоро, уверен (обещаю), станет еще хуже. Работаем дальше», - написал Гендриксон.