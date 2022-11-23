В Калининградском зоопарке отметили день рождения орангутана Оле

. Фото: Калининградский зоопарк

Маленькому орангутану Оле в Калининградском зоопарке сегодня, 23 ноября, исполнилось четыре года. Для именинника и его мамы Ноны (а малыш от нее пока не отходит, и живут они вместе) накрыли праздничный стол. Прямо в вольере в Тропическом доме обезьянам устроили пикник – на полу расстелили одеяло и разложили вкусняшки: бананы, апельсины, груши, виноград и прочее.

Увидев угощения, Оле первым подошел к столу. Он поначалу схватил виноград и принялся его уплетать. К праздничной трапезе присоединилась и мама – Нона выбрала сочную грушу. Затем Оле взял банан и вместе с ним и виноградом отошел в сторонку, где продолжил угощаться.

Главный сюрприз его ждал в коробке, которую украсили по примеру праздничного торта (вместо свечей были пластиковые разноцветные кегли). В коробке Оле обнаружил еще одну коробочку, уже поменьше, в ней были спрятаны орешки.

Как пояснили в зоопарке, спрятанные сухофрукты и орешки были не только угощением, но и игрушкой для малыша.

Съев их, Оле отправился лазать по канатам и хулиганить, как и положено всякому 4-летнему.

- Судьбу Оле будет решать координатор по орангутанам Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Когда Оле достигнет возраста половой зрелости, это 8-9 лет, координатор решит, в какой из зоопарков он переселится для того, чтобы мы не допустили близкородственных связей. А Нона останется в Калининграде и будет налаживать семейную жизнь с самцом орангутана по кличке Антон. Надеемся, что у них появятся в будущем малыши, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Напомним, в ноябре 2018 года в Калининградском зоопарке впервые за 23 года родился орангутан. Малыша назвали Оле, что в переводе с норвежского означает «прародитель». Счастливыми родителями стали самка Нона и самец Бенджамин.