Калининградские соцучреждения получили 7 микроавтобусов социального такси

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Подведомственные учреждения министерства социальной политики получили 7 микроавтобусов «Газель Next». Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

«У нас очень востребована услуга социальной службы перевозок среди жителей региона, требующих особого внимания и ухода. Люди с ограничениями по здоровью посещают медицинские организации, музеи, культурные мероприятия», - сказал Алиханов.

Машины оборудованы механизмом подъема пассажира вместе с инвалидным креслом в салон, где имеются крепления для фиксации технических средств реабилитации, а также подъемниками для лежачих больных и тележками-каталками со съемными носилками.

Еще один автомобиль LADA Largus передан Янтарному городскому округу для работы социальной службы перевозок.