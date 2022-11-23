Пойманный на краже калининградец угрожал ножом сотрудникам супермаркета

В Калининграде пойманный с поличным магазинный вор угрожал ножом сотрудникам супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в сетевом магазине на улице Карбышева. Сотрудники магазина заметили, как один из посетителей спрятал в рюкзак несколько плиток шоколада, и попытались остановить мужчину на выходе. В ответ на требование вернуть товар он достал нож и стал угрожать продавцам. После этого подозреваемый бросил товар и скрылся.

Участковые вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражи 46-летний местный житель. Полицейские также изъяли нож.

По данным полиции, у мужчины на счету уже как минимум 5 эпизодов краж из сетевых магазинов на территории Московского и Ленинградского районов. Расследование продолжается.