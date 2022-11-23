Калининградские бойцы кудо завоевали пять наград чемпионата и первенства СЗФО

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Пскове прошли зональные соревнования по японской версии рукопашного боя. Призовые места определяли свыше 100 представителей СЗФО.

Калининградская сборная оформила три золотые и две серебряные медали, продемонстрировав один из самых успешных результатов за последние годы, отличившись как среди детей, так и среди взрослых.

Среди юношей не старше 13 лет в росто-весовой категории до 210 единиц первенствовал Василий Бондарчук, одержав четыре победы кряду. В этой же возрастной категории первым среди соперников по росто-весовой категории до 220 единиц стал Максим Сирый.

Еще одна золотая медаль в активе Максима Вахонина, подтвердившего статус флагмана росто-весовой категории до 250 единиц среди сверстников не старше 17 лет. Его поединок в полуфинале стал одним из наиболее скоротечных на всем турнире: калининградский боец «убрал с дороги» своего визави менее чем за 10 секунд, проведя серию ударов, перевод в партер и роковой для оппонента болевой прием.

Два серебра завоевали Владимир Рева и Егор Короткий. Оба прошли в финал уверенно, одолев противников по полуфиналам за явным преимуществом.