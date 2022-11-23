Отсмотрели все записи видеокамер: В Калининграде с 18 ноября не могут найти 72-летнюю женщину

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде продолжается розыск 72-летней Валентины Пономаренко. Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад», женщина 18 ноября ушла из дома на улице Володарского и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Отмечается, что пенсионерка села в автобус №9 на ул. Дзержинского и поехала в сторону города. Дальше ее след обрывается.

«На сегодняшний день сотрудниками полиции просмотрено множество камер Безопасного города и не только. Полиция совместно с волонтерами ведет непрерывную работу по поиску пропавшей, но нам не хватает свидетельств. Мы обращаемся к жителям Калининграда с просьбой о помощи! Посмотрите фото пропавшей. Возможно, именно вы видели где-то Валентину Степановну и сможете помочь нам ее найти», - говорится в сообщении ПСО «Запад».

Примерты: рост 153 см, глаза светлые, короткие пепельно-русые волосы.

Была одета: темно-зеленый пуховик, синие джинсы, розовая шапка, коричневые ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038 или 8(4012) 520-444.