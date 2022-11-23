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НовостиОбщество23 ноября 2022 14:30

Калининградскую компанию оштрафовали на 1 млн за дачу взятки полицейскому

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде компанию оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного преступления. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В августе 2020 года некий гражданин, действуя в интересах ООО «Совстройинвест», передал сотруднику полиции взятку в размере 15 тысяч рублей.

«Деньги передавались за непривлечение к административной ответственности предпринимателя, который реализовывал алкогольную продукцию без федеральных специальных и акцизных марок, поставленную данной организацией, а также за отказ от изъятия продукции. Сотрудник полиции от получения взятки отказался», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В отношении компании было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Что касается взяткодателя, ему уже был вынесен обвинительный приговор.