В Калининград из Иваново пустят дополнительный рейс накануне Нового года

Накануне новогодних каникул, в декабре, будет организован дополнительный рейс по направлению Иваново – Калининград.

Об этом сообщает пресс-служба областного министерства по культуре и туризму со ссылкой на правительство Ивановской области.

Специальный дополнительный рейс по маршруту Иваново - Калининград будет выполнен авиакомпанией Nordwind Airlines 29 декабря.

Как сказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук, у жителей региона в этом году есть возможность провести новогодние праздники в Калининграде и наоборот.

Основная программа полетов в Калининград в 2023 году начнется со 2 января и будет осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам.