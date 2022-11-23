Министр: Программа бесплатных путешествий по региону для школьников будет продолжена в 2023 году

В 2023 году будет продолжена программа бесплатных путешествий по Калининградской области для местных школьников. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак на заседании областного правительства в среду, 23 ноября.

Этой осенью отправиться в бесплатную поездку смогли 2667 учеников 5-9-х классов.

«Программа была очень популярной, поэтому она будет продолжена в следующем году. Предварительно целевой показатель составит четыре тысячи детей. В проекте бюджета на 2023 год предусмотрено на эти цели 10 млн рублей для обеспечения софинансирования федерального бюджета», – сообщил он.

Также министр напомнил, что в этом году в рамках развития туристической инфраструктуры Калининградская область получила федеральную грантовую поддержку проектов в сфере туризма.