Это напоминает общественный туалет: Архитекторы раскритиковали арт-объекты у Музея янтаря

Арт-объект "Кассы".

Концепцию благоустройства территории у Музея янтаря обсудили на заседании Градостроительного совета. С презентацией выступил представитель компании «Другая архитектура», главный архитектор Владимир Панифедов.

Он в частности показал арт-объект «Инклюз» – что-то вроде большого куска янтаря из сетки в который можно залезть внутрь и почувствовать себя комаром или мухой, застывшей с древней смоле. Такова задумка.

Показал он и еще один арт-объект – кассы. Из презентации стало понятно, что авторы проекта предлагают поставить объект перед входом в музей. Он, безусловно, закрывает обзор на памятник. Это почему-то не смутило.

Но объект «Кассы» вызвал вполне ожидаемые ассоциации у специалистов.

- Этот вход в кассовый павильон напоминает общественный туалет, - высказал мнение архитектор Олег Копылов.

- Когда мы прорабатывали решение, это было первым условием – чтобы не было похоже на общественный туалет. И на тебе! – отреагировал архитектор Владимир Панифедов.

- Простите меня, но за такую стеночку всегда заходят люди, - настаивал Олег Копылов.

Архитектор Сергей Гулевский сказал, что Башня «Дона» и музей – это ВИП-объект, жемчужина.

- Самое главное тут не перестараться. Объект «Кассы» меня тоже не убедил. Я полностью согласен – прямая аналогия с сортиром или с раздевалкой на пляже. Пусть авторы извинят меня. Ну настолько это чужое по отношению к красивой, выросшей из времени историей!

Архитектор Игорь Ли тоже предложил внимательнее изучить арт-объекты и подумать, а нужны ли она вообще в этом месте.

- С малыми формами – «Инклюз» и кассы, похожие на туалет – все будет зависит от исполнения объектов. Они могут превратить в украшение всего этого комплекса при должном уровне, или могут все испортить, - сказал Игорь Ли. – Все серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Это должно быть сделано или очень хорошо, или лучше этого не делать вообще.