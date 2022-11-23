Более 34 тысяч калининградок прошли скрининг на ВПЧ за два года

В Калининградской области продолжается пилотный проект по тестированию женщин на вирус папилломы человека. За два года скрининг прошли более 34 жительниц области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Исследование проводится женщинам в возрасте 30-49 лет. В этом году тестирование проходят пациентки 1973-1992 годов рождения. Для прохождения исследования с собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС

Исследование является эффективным методом ранней профилактики рака шейки матки и позволяет при необходимости назначить своевременное лечение. Тестирование на ВПЧ в рамках пилотного проекта проводится бесплатно в государственных лечебных учреждениях региона.

По данным минздрава, если у пациентки выявляется ВПЧ, ее направляют в женскую консультацию по месту жительства, где проводят дополнительные исследования, по результатам которых либо назначается лечение, либо даются рекомендации по дальнейшему обязательному наблюдению.