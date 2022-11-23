Калининградец зарезал приятеля, заподозрив его в краже удочек

В суд Советска поступило уголовное дело по обвинению местного жителя в нанесении смертельного удара ножом своему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Трагический инцидент произошел в августе 2022 года. В беседке на улице Маяковского выпивали двое мужчин, один из которых заподозрил другого в краже удочек.

Не согласившись с обвинениями, мужчина схватил нож и всадил его в своего обидчика, повредив тому легкое. От полученного ранения пострадавший скончался спустя несколько часов.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 1 декабря.