Более 500 калининградцев прошли курс реабилитации в центре «Новые горизонты»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2022 году в центре для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Новые горизонты» курс реабилитации прошли 524 жителя области, в том числе – 30 детей. Об этом сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер.

В этом году, по данным министерства, в учреждении провели капитальный ремонт и установили новое оборудование.

Благодаря строительству новой дороги был организован дополнительный въезд на территорию центра. В первую очередь, это сделано для безопасности и удобства людей, передвигающихся в инвалидных креслах-колясках.

В здании заменили инженерные коммуникации, кровельное покрытие, осуществили покраску стен, также выполнен ландшафтный дизайн, уложена тротуарная плитка. Продолжено оснащение уличной спортивной площадки, открытой в прошлом году за счёт средств областного бюджета. На ее территории появилась тактильная дорожка для обучения ходьбе, восстановления двигательных навыков, также построено футбольное поле.

Для занятий по трудовой терапии были сделаны адаптивные грядки и клумбы, разбит плодовый сад, высажены ягодные кустарники.