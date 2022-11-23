Калининградка отсудила 880 тысяч за упавшее на машину дерево

. Фото: Александр Подгорчук

В декабре 2021 года на проезжающий по автодороге «Романово-Калининград» «Ниссан» упал ясень. У автомобиля. Список повреждений оказался внушительным: у автомобиля были повреждены крыша, передняя и задняя левые двери, переднее левое крыло, лобовое стекло, передняя правая дверь. Стоимость восстановительного ремонта, согласно экспертному заключению, составила 881 тысячу рублей.

Суд установил, что падение старого дерева произошло из-за ненадлежащего осмотра ответственной организацией придорожных деревьев. И взыскал материальный ущерб, равный стоимости ремонта, а также судебные расходы в размере 88 тысяч рублей.