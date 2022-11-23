В области 16 управляющих компаний могут лишиться лицензий из-за долгов

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В 2023 году 16 управляющим компаниям в Калининградской области может быть отказано в продлении лицензий. Об этом в ходе заседания правительства сообщила вице-премьер Ирина Сорокина.

По ее словам, «управляйки» могут лишиться лицензий, в основном, из-за наличия задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

Непосредственно в Калининграде под угрозой находятся 9 управляющих компаний, которые управляют 169 многоквартирными домами. В Гурьевском районе под ударом находится УК, которая управляет 189 домами.

По данным властей, также в список входят управляющие компании в Янтарном (одна УК на 70 домов), Зеленоградске (одна УК на 99 домов) и Советске (одна УК на 77 домов).