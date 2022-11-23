Интересанты есть: Власти ждут передачи здания комендатуры Кенигсберга в областную собственность

. Фото: Александр КАТЕРУША

Историческое здание комендатуры Кенигсберга XIX века, расположенное на улице Клинической в Калининграде, разрушается много лет. Скоро его должны передать в областную собственность.

Об этом «Комсомолке» рассказал руководитель Службы охраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов.

- Мы ждем передачи здания в областную собственность, инвестора найдем быстро. По имеющейся у меня информации есть несколько интересантов, - сообщил он и отметил, что сейчас объект находится в федеральной собственности.

Здание комендатуры из песочного и коричнево-красного клинкерного кирпича в новороманском стиле было построено в Кенигсберге в 1888-1889 годах.

На фасаде здания выполнены медальоны с горельефами голов Марса и Афины.

До весны 2005 года в здании размещался Отдел внутренних дел Ленинградского района. 22 апреля 2005 года произошел пожар, в результате которого сгорели крыша и перекрытия верхнего этажа.

Сегодня здание пустует, разрушается. Является объектом культурного наследия регионального значения.