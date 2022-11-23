Власти готовы объявить торги на строительство второй очереди велодорожки «От Косы до Косы»

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Региональные власти готовы объявить конкурс на строительство второй очереди велодорожки «От Косы до Косы». Об этом на заседании областного правительства сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

По его словам, в 2022 году на реализацию объекта предусмотрено - 447,97 млн рублей, в том числе 376,3 млн рублей – из федерального бюджета.

«В настоящее время проектные работы завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы. Плановая дата проведения торгов, заключения контракта на строительство перечисления субсидии бюджетному учреждению – декабрь текущего года», - сказал Андрей Ермак.

Андрей Ермак добавил, что общая сметная стоимость велодорожки составляет около одного миллиарда рублей. Строительство будет вестись поэтапно до 2026 года.