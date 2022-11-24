В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 24 ноября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в четверг, 24 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 35 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на следующих улицах:

ул. Б. Хмельницкого, 59-87,

ул. Багратиона, 29-47,

ул. Красноармейская, 1-29,

ул. Эпроновская, 1,

пер. Волоколамский, 2-18,

ул. Волоколамская, 2-20, 5-33,

ул. Волочаевская, 40-76, 35-55, 47(д/с №12),

ул. Дзержинского, 111-137, 131(д/с №9),

ул. Новинская, 4-10,1-5а,

СНТ «Пищевик»,

пр-кт Советский, 126-134,

ул. Волховская, 3, 6-18,

ул. Красная, 147, 164а, 222, 247,

ул. Старорусская, 2-34, 21а, 29,

ул. Третьяковская, 2-42, 3-31а.

С 9:00 до 13:00 запланировано отключение электроэнергии в микрорайоне им.А.Космодемьянского:

пер. Алданский 2-й, 1-13, 2-8,

пер. Карташева, 18,

ул. Алданская, 2а,

ул. Аральская, 10-18,

ул. Ижорская, 27, 29, 30-34,

ул. Карташева, 52-108, 105-121,

ул. Лужская, 7-25, 32-36,

ул. Магнитогорская, 3.

Во второй половине дня с 13:00 до 18:00 будет отключено электроснабжение у потребителей:

ул. Аллея Смелых, 109, 126, 138(роддом №3),138а,

ул. Батальная, 117, 126,

ул. Клинская, 1-17, 2-18,

ул. Муромская, 2-4, 3

ул. Судостроительная, 126-144, 129-173а,

пр-кт Победы, 28-42, 47-59,

ул. Адмиральская, 6-8, 1-11,

ул. Донская, 3-15, 6

ул. Закавказская, 12-16а, 14(д/с№7), 11-17,

ул. Каштановая аллея, 15,

ул. Кутузова, 34-44, 39-47,

ул. Энгельса, 1-19, 2-10а,

ул. Яблоневая аллея, 1-9, 2-8а.

С 9:00 до 20:00 без холодной воды будут жильцы на Батальной, 1,6а, Машиностроительной, 2.

С 10:00 до 15:00 для установки водомерного узла отключат холодное водоснабжение на Театральной, 21.

На Балтийской, 26-32, Зеленой, 81-91, 82, Горького, 150 холодной воды не будет сегодня с 10:00 до 17:00.