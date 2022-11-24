Ученики Петровской школы подготовили авандюну Куршской косы к штормам

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Ученики-активисты Петровской школы имени Захарова из Гурьевского района провели экологическую акцию на Куршской косе. Ребята участвовали в укреплении авандюны.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, 23 ноября после уроков дети приехали на косу, чтобы вместе с сотрудниками лесничества подготовить участок берегового вала к зимним штормам.

«Такая работа требует массовости, поэтому 10 человек могут за 2 часа сделать то, на что у двоих уходит несколько дней», - отметили в нацпарке и напомнили гостям, что выходить к морю на Куршской косе можно только по лестницам, чтобы не разрушать авандюну.

Новый переход был построен напротив полевого стационара «Фрингилла».