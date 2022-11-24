В Зеленоградске запустят новогоднее проекционное шоу

. Фото: Газета "Волна"

Большинство зеленоградских предпринимателей ответственно подошли к новогоднему оформлению. Они приглашают для украшения входных групп дизайнеров-специалистов, которые делают работу на высоком эстетическом уровне, пишет городская газета «Волна».

«Новогодний Зеленоградск уже не первый год привлекает к себе внимание тысяч туристов, поэтому необходимо находить новые яркие изюминки. Одной из них, например, стал два года назад пряничный домик. Он уже установлен на Розе ветров, вскоре будет отрегулировано музыкальное сопровождение. В этом году планируется запустить новогоднее проекционное шоу 4-7 января», - отмечает издание.

Уже 1 декабря начнется сборка главной зеленоградской елки на площади, а также монтаж новогодней иллюминации.