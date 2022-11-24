Cистема 112: За сутки в области из-за гололеда произошло 30 ДТП

. Фото: Система 112 Калининград

За прошедшие сутки операторы Центра обработки вызовов системы-112 приняли около 2100 вызовов, из них 30 вызовов с информацией о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщается на странице системы в «Вконтакте».

«Из-за смены погодных условий на этой недели на дорогах образовалась гололедица, и многие водители не справляются с управлением автомобиля. К счастью, большинство случаев, это ДТП без пострадавших», - рассказали в системе.

Так, накануне на Советском проспекте водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель серьезных травм не получил и самостоятельно обратился за помощью.

Дорожно-транспортные происшествия также произошли в Гурьевском, Гусевском и Черняховском районах. На все случаи были назначены экстренные оперативные службы, пострадавшим была оказана помощь.