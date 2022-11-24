В Нестерове нашли упавшего лебедя, он не мог встать на лапы

. Фото: «Биосфера Балтики».

В Нестерове обнаружили упавшего лебедя. Птица не могла встать. Как рассказала «Комсомолке» руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская, лебедя в Нестерове нашли местные жители. Птицу они приютили в сарае и согревали в течение суток.

«Лебедь не вставал на лапы. Это часто бывает при ушибе грудных мышц. Но уже сейчас гораздо лучше. Будем наблюдать», - сказала Юля и поблагодарила волонтеров, которые доставили красавца в Калининград.

Сейчас на содержании в «Биосфере Балтики» находится 13 лебедей. На днях еще одну птицу доставили из Черняховска.

Между тем «Биосфера Балтики» снова накопила долги за коммунальные услуги. Помочь волонтерам можно тут.