Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья24 ноября 2022 11:02

В Нестерове нашли упавшего лебедя, он не мог встать на лапы

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: «Биосфера Балтики».

В Нестерове обнаружили упавшего лебедя. Птица не могла встать. Как рассказала «Комсомолке» руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская, лебедя в Нестерове нашли местные жители. Птицу они приютили в сарае и согревали в течение суток.

«Лебедь не вставал на лапы. Это часто бывает при ушибе грудных мышц. Но уже сейчас гораздо лучше. Будем наблюдать», - сказала Юля и поблагодарила волонтеров, которые доставили красавца в Калининград.

Сейчас на содержании в «Биосфере Балтики» находится 13 лебедей. На днях еще одну птицу доставили из Черняховска.

Между тем «Биосфера Балтики» снова накопила долги за коммунальные услуги. Помочь волонтерам можно тут.