На острове началось строительство зданий филиала Большого театра и Высшей школы искусств

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На Октябрьском острове в Калининграде началось строительство зданий филиала Большого театра и Высшей школы искусств. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На стройплощадке Театра оперы и балета появились очертания будущего зрительного зала. Здание Высшей школы театрального и музыкального искусств вышло на уровень второго этажа, а филиал Третьяковской галереи приближается к своему проектному виду.

Общая площадь застройки на трех объектах «западной» территории составляет 59,3 тысячи квадратных метра.

«Пока среди бетона, арматуры и строительной техники сложно рассмотреть изящность будущего строения. Тем не менее здание Театра оперы и балета станет одним из уникальных в нашем регионе. Архитектурной особенностью здания филиала Большого театра является навесная консоль с вылетом на 80 метров, у которой нет точки опоры. Подобная архитектурная задумка с консолью была использована при строении будапештского Музея Людвига в Венгрии. При этом в венгерском проекте под консоль подведена опора, а в случае калининградского Театра оперы и балета наши коллеги-проектировщики смогли придумать решение, позволяющее консоли парить в воздухе», – отметил генеральный директор ООО «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников.