В Калининградской области подтверждено 7 случаев свиного гриппа

В Калининградской области нарастающим итогом подтверждено 7 случаев свиного гриппа (AH1N1-2009). Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, все заболевшие не были привиты.

«Нарастание доли вирусов гриппа характерно для всех федеральных округов, что свидетельствует о широком географическом распространении гриппа», - говорится в сообщении ведомства.

В целом эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Калининградской области характеризуется низкими показателями заболеваемости. За последнюю неделю интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ составил 46,3 на 10 тысяч, что на 2,7% меньше в сравнении с 45-й неделей и ниже среднероссийского уровня, отмечают в Роспотребнадзоре.

За медицинской помощью в течение семи дней с симптомами респираторного заболевания обратились 4720 человек, в том числе 2504 ребенка в возрасте до 14 лет. Общее число обратившихся за медицинской помощью - 2498 человек, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ - 50,6 на 10 тыс. населения. Рост интенсивного показателя заболеваемости отмечается только в возрастной группе 7-14 лет.