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НовостиОбщество24 ноября 2022 13:24

В Черняховске проведут областной фестиваль цветов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В парке Победы в Черняховске готовятся в 2023 году проводить новый праздник – фестиваль цветов.

Об этом сообщил глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев 24 ноября, во время прямого эфира во «ВКонтакте».

- В благоустроенном парке Победы появилось 1800 метров велодорожки, пешеходные зоны. В парке теперь будет представлена в миниатюре карта Калининградской области – у каждого муниципалитета будет свой пятачок. И мы хотим, это уже обсуждали с губернатором и с министром строительства и ЖКХ области Сергеем Черномазом, провести в следующем году областной фестиваль цветов, - сказал Сергей Булычев.

Он отметил, что в рамках фестиваля каждый муниципалитет на своей площадке покажет свое творчество и талант.