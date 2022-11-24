В Черняховске вокруг старинного здания инфекционной больницы восстановят историческое ограждение

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В Черняховске вокруг комплекса зданий гарнизонного лазарета, где сейчас находится инфекционная больница, восстановят историческое ограждение. Для этого уже разрабатывается документация.

Об этом во время прямого эфира в четверг, 24 ноября, рассказал глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев. Он сказал, что Виктор Гродницкий, главврач инфекционной больницы, совместно с минздравом, занимается ремонтом этого комплекса зданий.

- Занимается активно ремонтом внутри здания, ремонтом кровли. Параллельно разрабатывается документация, поскольку это объект культурного наследия, на восстановление ограждения. Постараемся сделать историческое ограждение. Поскольку, действительно, сам квартал интересный, исторический. Мы занимаемся этим вопросом и думаю, в ближайшее время вы увидите изменения и перемены, - сказал Сергей Булычев.

Отметим, комплекс зданий гарнизонного лазарета с часовней построен в Инстербурге в квартале, ограниченном Луизен-штрассе, Йордан-штрасе и Артиллери-штрасе, в конце XIX века.

Весь комплекс носит статус выявленного объекта культурного наследия.

Рассказал глава администрации и в целом о ремонте старых домов в Черняховске.

- Наследство наше непростое, но оно очень интересное. Сегодня в городе 80 процентов жилого фонда – дома довоенной постройки. Есть дома с очень интересной, своеобразной архитектурой. Наши дома преображаются: на улице Спортивной, Суворова, Театральной, Госпитальной. Мы продолжим эту работу, - сказал Сергей Булычев.

Он отметил, что власти занимаются не только капитальным ремонтом домов в городе, но и делают на них архитектурную подсветку.