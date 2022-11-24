Антон Алиханов озвучил параметры областного бюджета на 2023 год

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Доходы областного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 110,6 млрд рублей, расходы – 123,6 млрд. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, выступая на заседании Законодательного собрания в четверг, 24 ноября. Дефицит бюджета составит 13 млрд рублей.

«На 2023 год областной бюджет сформирован с предельным уровнем дефицита и использованием всех накопленных резервов. Такой уровень дефицита, на наш взгляд, обусловлен ростом социальных обязательств и оправдан необходимостью стимулирования экономики и реализации инфраструктурных проектов», - заявил глава региона.

Он отметил, что в проекте бюджета в полном объеме обеспечены не только социальные обязательства и финансирование государственных услуг с учетом роста занятости и заработной платы в бюджетной сфере, но и проекты развития, в отношении которых ранее были приняты решения.

«Мы поставили на паузу большинство решений о начале новых капитальных вложений и будем к ним возвращаться, но все, что запланировали в предыдущих бюджетных циклах, не исключаем из бюджета», – заявил Алиханов.