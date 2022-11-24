В Калининграде бизнесмен обманул 8 клиентов на 1 млн рублей

В Калининграде задержан предприниматель, которого подозревают в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее мужчина был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимался оказанием услуг по строительству и ремонту жилых домов и помещений. После закрытия бизнеса он продолжил принимать заказы от клиентов, но уже без намерения выполнять обязательства.

«Он убеждал клиентов в собственной благонадёжности и просил внести предоплату. Введённые в заблуждение местные жители передавали ему лично от 20 до 255 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе полиции. Получив деньги, мужчина частично выполнял только ремонтные работы, для чего нанимал рабочих. На это он тратил лишь малую часть тех денег, которые получал от заказчиков. Остальное забирал себе.

По данным полиции, жертвами мошенника стали восемь его клиентов. Потерпевшим причинён ущерб на сумму свыше 1,1 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.